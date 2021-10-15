"Известия": ФАС предложила увеличить штраф для бизнеса за неисполнение предписаний службы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила удвоить штрафы для бизнеса за игнорирование предписания службы. Об этом в пятницу сообщила газета " Известия " со ссылкой на разработанные поправки в Кодексе об административных нарушениях.

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По информации издания, санкции будут применяться к компаниям, игнорирующим указания антимонопольного органа два и более раз. Максимальный размер санкций будет увеличен до 1/50 годовой выручки компании. В настоящее время штраф для юридических лиц составляет до 500 тыс. рублей.

Как сообщает газета, такая санкция может коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели) и других.

Поправки антимонопольной службы оценят 19 октября на заседании рабочей группы по регуляторной гильотине по развитию конкуренции. Затем документ будет рассмотрен подкомиссией и правительственной комиссией. При одобрении документа кабмином РФ, он будет внесен в Госдуму.

В 2018 году, по данным ФАС, антимонопольные органы 12 раз обращалась в суд, обвиняя бизнес в невыполнении предписаний. В 2019 году ситуация повторилась.

В ноябре 2016 года ФАС России привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания о деле об Android. Ведомство оштрафовало обе компании на 500 тыс. рублей.