Цивилев заявил, что рост объемов вывоза угля из Кузбасса не влияет на другие регионы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Увеличение объемов вывоза угля по железной дороге из Кузбасса, на который приходится больше половины всей российской добычи, не повлияет на интересы других угольных регионов, так как ранее их потребности были учтены. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Российской энергетической недели в Москве выразил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил ТАСС, что регион может потерять 2,6 млрд рублей налога на прибыль, который идет в республиканский бюджет, из-за сложностей с вывозом угля в восточном направлении и снижения объемов отгрузки. По его словам, распределение провозных мощностей железных дорог между регионами является "дискриминационным и несправедливым".

"Мы нисколько не ущемляем права других регионов. В комиссии по ТЭК, которая в 2018 году проходила в Кемерове, были учтены [интересы] всех регионов, каждый детально был исследован, по всем регионам составлена схема [вывоза], в том числе по Кузбассу. Так вот, в Кузбассе четыре года уже ничего не меняется, нам дали [возможность увеличить с 2022 года объемы вывоза] на 5 млн тонн, это намного меньше, чем в комиссии по ТЭК было прописано для Кузбасса. Кузбасс своими действиями никак не ущемляет действия других регионов", - отметил Цивилев.

В рамках соглашения о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период с 2019 по 2035 год грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку в 2021 году не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн - во внутрироссийском сообщении. С 2022 года эти объемы должны увеличиваться на 5 млн тонн ежегодно и составить 68 млн тонн в 2024 году.