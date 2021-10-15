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Акции "Русала" в Гонконге достигли 10-летнего максимума

Они подорожали более чем на 6%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 октября. /ТАСС/. Акции российской компании "Русал", котирующиеся в Гонконге, в пятницу выросли в цене более чем на 6% и достигли 10-летнего максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов местной фондовой биржи (HKEX).

В ходе утренней сессии ценные бумаги алюминиевого гиганта подорожали на 6,23% и достигли 8,7 гонконгского доллара ($1,12). Это максимальная стоимость акций "Русала" с лета 2011 года.

Эксперты не комментируют причину такого роста. Сама компания в последние дни не делала каких-либо публичных заявлений и раскрытия информации на бирже.

Ведущий российский производитель алюминия провел листинг на фондовой бирже Гонконга в январе 2010 года. Цена размещения составляла 10,8 гонконгского доллара за акцию.

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