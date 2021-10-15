Международный форум "Возобновляемая энергетика" пройдет в мае 2022 года в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Международный форум "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022) состоится 18-21 мая в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Принято решение о проведении 18-21 мая в Ростове-на-Дону международного форума "Возобновляемая энергетика", - сказал Сорокин. - В данный момент Ростовская область на первом месте по установленной мощности ветрогенерации среди регионов Российской Федерации. К концу этого года планируемая суммарная мощность донских ветропарков составит 610 МВт".

Замгубернатора напомнил, что энергосистема Ростовской области является одной из крупнейших на юге России. В регионе представлено большинство видов электрогенерации. "Ветроэнергетика - перспективно развивающаяся отрасль, обеспечивающая производство экологически чистой электроэнергии, инвестиционную привлекательность области и налоги в бюджеты всех уровней", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального Минпрома, в первом полугодии 2021 года суммарное производство электроэнергии в Ростовской области составило 22,8 млрд кВт/ч, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре Сорокин сообщал ТАСС, что доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в структуре потребления Ростовской области должна быть доведена в 2022 году до 10,1%.

Первые ветропарки в Ростовской области ввели в эксплуатацию в 2020 году на территории Красносулинского и Каменского районов, их суммарная мощность составила 350 МВт. В конце июня этого года в Азовском районе начала работать еще одна ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью 90 мВт. Планируется, что до 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей.