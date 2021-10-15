В Минэнерго указали на избыточность энергосистемы Юга России по возобновляемым источникам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Строительство новых ветроэлектростанций в Южном федеральном округе (ЮФО) не выгодно, так как энергосистема округа переполнена возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Российской энергетической недели заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

В РФ сейчас почти все ветроэлектростанции строятся на юге страны, также есть проекты в Поволжье.

"Сама энергосистема юга уже достаточно избыточна по ВИЭ в целом, не сбалансирована. <…> Это мое экспертное мнение, мне кажется, что пока в энергосистеме юга не будет выгодно этим заниматься, то есть не будут окупаться проекты по строительству новых ВИЭ", - сказал он.

По его словам, Юг России и регионы Северного Кавказа, которые входят в единую энергосистему, обладают наибольшим количеством источников возобновляемой энергии - порядка 12% всей энергосистемы юга, из-за чего приходится ограничивать выработку ветряных станций.

"Чем больше мы будем наращивать, тем больше будем вынуждены ограничивать. А система поддержки государством делает увязку с определенным коэффициентом использования установленной мощности. То есть все равно они должны выработать не менее, чем какой-то определенный объем. И если ставить [ветроэлектростанции] в избыточных регионах, просто этого коэффициента они не достигнут, и будет не выгодно", - добавил он.

Меры государственного стимулирования строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отбор проектов по этой программе уже завершен. Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 по 2035 год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 8 ГВт ВИЭ-мощности.