В Эстонии заявили, что проект Rail Baltica отстает от графика на несколько лет

ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica отстает от графика на несколько лет. Об этом заявил в обнародованном в пятницу отчете Государственный контроль Эстонии.

"Как работы по проектированию Rail Baltica, так и приобретение земель, необходимых для сооружения трассы, на много лет отстают от графика по сравнению с изначальным сроком, - указано в отчете. - По сравнению с изначальным графиком приобретения земель задержка увеличилась до пяти лет".

При этом, как указывает ведомство, эстонская часть бюджета Rail Baltica не распланирована по годам до конца проекта, из-за чего "невозможно оценить, был ли превышен [запланированный] бюджет". "Тем не менее в объемах работ в рамках бюджетов очевидны существенные изменения", - указано в отчете.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас 1 октября сказал, что на реализацию проекта Rail Baltica Эстонии не хватает порядка €400 млн. Магистраль будет введена в строй к 2030 году, а не к 2026-му, как планировалось, добавил он.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1 435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта ранее оценивалась примерно в €5,8 млрд, а большую часть финансирования (около 85%) обещала выделить Еврокомиссия.