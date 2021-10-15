Кабмин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Строительство и ремонт социальных учреждений, закупка нового медицинского транспорта и оборудования, реконструкция улиц и объектов инфраструктуры и другие мероприятия вошли в план комплексного развития Дербента до 2025 года. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, его утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Всего в плане - 85 мероприятий, по 19 из которых уже определен механизм финансирования. В их числе - реконструкция 12 улиц, строительство общеобразовательной школы на 800 с лишним мест, капитальный ремонт зданий Дербентской центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

Средства предусмотрены и на закупку для этой больницы медицинского оборудования и новых автомобилей. Такой транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, доставки лекарств жителям отдаленных районов.

Также среди мероприятий, для которых уже определено финансирование, - строительство водопроводов и очистных сооружений. "Это позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшить экологическую ситуацию в регионе", - отметили в кабмине.

Перспективные мероприятия

Остальные мероприятия в плане значатся как перспективные, механизм финансирования по ним пока не определен. Это, в частности, строительство жилых домов, детских садов и школ, культурных и спортивных центров, гостиниц, ресторанов, парковок, благоустройство новых микрорайонов, реконструкция железнодорожного вокзала, а также строительство канатной дороги, городской набережной и автовокзала. Планируется, что многие из этих мероприятий будут финансироваться за счет инвесторов.

"Реализация плана позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Дербента, повысить качество жизни людей и увеличить туристическую привлекательность города", - указали в правительстве.

Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и еще 129 млрд рублей - привлечено за счет внебюджетных средств.

Проект плана развития Дербента был представлен Мишустину 14 апреля во время его рабочей поездки в Дагестан. В ходе командировки председатель правительства также осмотрел крепость Нарын-Кала, включенную в список ЮНЕСКО, посетил Дербентскую центральную горбольницу, детский сад в Каспийске, строящийся терминал аэропорта Махачкала и побеседовал с Сергеем Меликовым, который тогда был врио главы республики.

Основные вопросы нашли отражение в перечне поручений, которые были даны по итогам этой поездки. В частности, профильным министерствам и ведомствам было поручено внести в правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств.