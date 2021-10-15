Шесть пилотных регионов перешли на типовые экспертные заключения по тарифам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Типовые экспертные заключения при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение введены в шести пилотных регионах РФ. Ими стали Москва, Татарстан, Нижегородская, Новгородская, Ростовская и Воронежская области, сообщает пресс-служба ФАС.

"Переход на типовые электронные формы экспертных заключений при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения стал важнейшим шагом в цифровизации тарифного регулирования. В последующем их планируется также внедрить в теплоснабжении и сфере обращения с ТКО. <…> При этом в ходе разработки шаблона экспертного заключения антимонопольная служба тесно взаимодействовала с региональными регуляторами, а также представителями отрасли", - говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что автоматизация тарифных решений направлена на повышение эффективности контрольной деятельности ФАС России за устанавливаемыми тарифами. На данный момент региональные органы регулирования принимают более 71 тысячи тарифных решений ежегодно, уточняет пресс-служба регулятора.

С введением типовых экспертных заключений соответствующие документы будут готовиться по единой форме и структуре с указанием информации по обязательным параметрам. Следующей мерой ФАС в данной сфере должен стать переход на типовые формы тарифных заявок регулируемых организаций.

Кроме того, ФАС подготовила проект постановления правительства РФ об изменении стандартов раскрытия информации в системе ЖКХ.

"Документ разработан в соответствии с правительственным планом мероприятий по ускорению модернизации объектов ЖКХ через механизмы госрегулирования тарифов и поддержки инвесторов. Планируется, что его принятие позволит принимать превентивные меры по недопущению нарушений ресурсоснабжающих организаций. Речь идет о системе предупреждений о наступлении сроков раскрытия информации, уведомлений об исполнении требований стандартов, ежеквартального мониторинга регуляторов", - говорится в пресс-релизе ведомства.