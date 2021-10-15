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Профицит консолидированных бюджетов регионов в январе - сентябре вырос до 1 трлн рублей

По данным Минфина, доходы регионов в январе - сентябре увеличились на 19%, до 11,9 трлн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе - сентябре составил 1 трлн рублей, следует из материалов Минфина РФ.

"В целом консолидированные бюджеты исполнены с профицитом 1,0 трлн рублей (в 2020 году дефицит 296 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что доходы регионов РФ в январе - сентябре увеличились на 19%, до 11,9 трлн рублей.

"При этом увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года: рост доходов составил 25%, рост налоговых и неналоговых доходов - 20%", - говорится в материалах Минфина.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 6%, общий объем профинансированных расходов составил 10,9 трлн рублей (снижение расходов отмечается в семи регионах, а увеличение в 78 регионах), что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов.

"Отмечается и увеличение с начала года на 82%, до 2,7 трлн рублей объемов остатков средств бюджетов", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации характеризуется стабильностью и устойчивостью.

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