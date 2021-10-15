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Российская энергетическая неделя - 2021
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Новак уточнил прогноз по добыче нефти в России в октябре

По словам вице-премьера, уровень добычи нефти составит 9,8 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уровень добычи нефти в России в октябре с учетом договоренностей ОПЕК+ составит 9,8 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

"Да, верно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее прогноз по добыче нефти в РФ в октябре составлял 9,9 млн б/с.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+, в рамках которого добыча нефти странами альянса регулируется в соответствии с ситуацией на рынке. С мая этого года страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти, значительно сокращенную год назад. Так, с августа план предусматривает прирост добычи на 400 тыс. б/с в месяц. По данным ОПЕК, в ноябре 2021 года Россия должна добывать 9,913 млн б/с.

Ранее Новак заявлял, что Россия может добыть более 522 млн тонн нефти и газового конденсата в 2021 году.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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