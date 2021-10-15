Экспортные продажи газа на электронной площадке "Газпрома" могут возобновиться к декабрю

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на электронной торговой площадке (ЭТП) "Газпрома" могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа.

"Если такие возможности будут, да, конечно", - заявил Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Сейчас "Газпром" продает газ на своей площадке только с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году.

В сентябре "Газпром экспорт" прекращал продавать газ с поставкой в третьем квартале 2022 года, но возобновил продажи по таким контрактам в понедельник на прошлой неделе. В тот же день было объявлено о начале заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке было реализовано порядка 27 млрд кубометров газа.

Ранее Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявил о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис. По его словам, хотя бы небольшие объемы поставок газа могли бы сбить спекулятивный эффект.