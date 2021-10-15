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Российская энергетическая неделя - 2021
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Экспортные продажи газа на электронной площадке "Газпрома" могут возобновиться к декабрю

Сейчас компания продает газ на своей площадке только с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на электронной торговой площадке (ЭТП) "Газпрома" могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа.

"Если такие возможности будут, да, конечно", - заявил Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Сейчас "Газпром" продает газ на своей площадке только с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году.

В сентябре "Газпром экспорт" прекращал продавать газ с поставкой в третьем квартале 2022 года, но возобновил продажи по таким контрактам в понедельник на прошлой неделе. В тот же день было объявлено о начале заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке было реализовано порядка 27 млрд кубометров газа.

Ранее Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявил о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис. По его словам, хотя бы небольшие объемы поставок газа могли бы сбить спекулятивный эффект.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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