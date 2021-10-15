В ЦБ рассказали об особенностях стратегий инвестирования мужчин и женщин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Cтратегии инвестирования женщин в долгосрочной перспективе на 0,4% успешнее мужских, заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на Евразийском женском форуме.

"Это тоже уже факт, доказанный не только в России, но и в мире, что женщины с точки зрения инвестирования являются более успешными, если смотреть на долгосрочную перспективу", - отметила Скоробогатова. По ее словам, если посмотреть на доходность портфеля, "на 0,4% женские стратегии выигрывают по сравнению с мужскими", "в целом выигрывают с точки зрения дохода своих инвестиционных продуктов и услуг".

Скоробогатова также обратила внимание, что женщины склонны к выбору продуктов с низким и средним риском, в то время как мужчины готовы рисковать. "Есть такие цифры, это международные тоже плюс-минус цифры, но Россия подтверждает эту цифру, - порядка 75% женщин, когда инвестируют во что-то с точки зрения финансовых продуктов, выбирают низкорискованые или среднерискованые продукты. Мужчины - нет, мужчины готовы рисковать", - пояснила она.

Сочетание инвестиционных стратегий мужчин и женщин для компании дает, по словам Скоробогатовой, очень хороший результат. "Вот этот симбиоз - с одной стороны, желание мужчин заработать быстро и много, с другой стороны, желание женщин быть умеренными, чтобы все-таки заработать и держать определенный уровень, - для компании дает очень хороший результат", - резюмировала она.