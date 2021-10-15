Цена на алюминий обновила 13-летний максимум

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $3200 за тонну впервые с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:57 мск.

В пике котировки на алюминий росли почти на 3%, достигая $3209 за тонну.

По состоянию на 13:11 мск, стоимость алюминия росла уже на 3,1%, до $3215 за тонну.

В свою очередь, на фоне роста котировок на алюминий акции En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") в ходе торгов на Московской бирже росли на 1,4%, до 9958,5 рубля за акцию. В то же время акции "Русала" дорожали на 1,2%, до 79,98 рубля за штуку, а по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже в пятницу акции "Русала" подорожали на 6,35% до 8,71 гонконгского доллара ($1,12), достигнув максимума с августа 2011 года.

По мнению аналитиков, рост стоимости алюминия вызван дефицитом энергетического угля в Китае и общим повышением цен на энергоносители. Рынок алюминия подогревает то, что из-за нехватки угля, который используется в работе электростанций, и, как следствие, ограничения поставок электроэнергии, производство металла в Китае может сократиться, отмечают эксперты.