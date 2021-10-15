Комитет Госдумы рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета ПФР за 2020 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании Госдумы 19 октября.

Согласно документу, бюджет ПФР исполнен по доходам за 2020 год в объеме 10 трлн 303 млрд рублей (или 115,3% от утвержденных законом о бюджете ПФР). По накопительной составляющей доходов поступило 44, 4 млрд рублей, что на 16,3 млрд рублей меньше суммы за 2019 год. На выплату страховой пенсии поступило 5 трлн 448 млрд рублей страховых взносов, на выплату накопительной пенсии - 213, 854 млн рублей. Сумма доходов, полученных от временного размещения пенсионных накоплений, а также доходов от реализации активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, составила 6,944 млн рублей. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями, составили 19,62 млрд рублей. Доходы от инвестирования средств резерва ПФР по ОПС составили 8,655 млрд рублей.

За 2020 год исполнение бюджета ПФР по расходам составило 9,727 трлн рублей при утвержденной сводной бюджетной росписи в сумме 9,875 трлн рублей (98,5%), что на 1,1 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Расходы, связанные с выплатами страховых пенсий, составили 7,414 трлн рублей; расходы, связанные с с выплатами накопительных пенсий, составили 991,623 млн рублей.