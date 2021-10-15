Оператор ГТС заявил, что суточный транзит газа из России через Украину меньше контрактного

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через территорию Украины в суточном измерении сейчас меньше, чем предусматривает контракт от 2019 года. С таким утверждением выступил в пятницу глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб. м, а ежедневную транспортировку 109 млн куб. м. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн куб. м в сутки", - написал он на своей странице в Facebook. Макогон также назвал манипуляциями заявления российской стороны об увеличении транзита через Украину в 2021 году.

Кроме того, он заявил, что украинский оператор готов транспортировать дополнительно "значительные объемы газа", которые, по его словам, превышают мощность "Северного потока - 2". Макогон также утверждает, что в 2021 году "Газпром" трижды сокращал физический транзит через Украину, со 186 млн куб. м до 86 млн куб. м с 1 октября. "График показывает, что "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только на Украине, но и в других странах. Например, в Словакии", - также утверждает глава компании "Оператор ГТС Украины".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м. В Киеве заявили, что хотели бы заключить новый контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года.