Самолеты сменившей Alitalia авиакомпании перекрасят в голубой

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Ita Airways будет новым названием национального авиаперевозчика Италии, который создан на базе формально завершившей в четверг свое существование компании Alitalia. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу главный управляющий новой компании Фабио Лаццерини, передает газета Corriere della Sera.

Представив новое название и логотип, Лаццерини сообщил, что самолеты будут перекрашены в голубой цвет. Однако в ближайшие месяцы будет использоваться старый бренд Alitalia, который был приобретен накануне за €90 млн. Как поясняет издание, это было сделано, чтобы предотвратить перекупку хорошо известного в мире бренда.

"С сегодняшнего дня название компании - Ita Airways. От старой компании мы решили сохранить цвета - итальянского триколора - для логотипа, и приобретение бренда отражает нашу логику - не растерять ценность Alitalia", - приводит газета слова Лаццерини.

Первыми самолетами, которые получат новую голубую ливрею - цветовое решение, - станут машины Airbus, их ожидают получить в ближайшие месяцы. На хвосте, однако, останутся три линии цветов итальянского флага - красная, белая и зеленая. Поменяется и униформа бортпроводников, которая вместо нынешней зеленой также станет голубой. Но весь процесс ребрендинга будет проходить постепенно в ближайшие месяцы.

В новой компании введут свою бонусную программу "Летать" (Volare). "Наша компания будет направлена на туристические путешествия в лучших традициях "сделано в Италии", что так ценится в мире", - заверил президент ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.a.) Альфредо Альтавилла.

Новая старая компания

Первый полет Ita Airways совершила в пятницу утром из миланского аэропорта Линате в Бари. По свидетельствам пассажиров, пока по сравнению с Alitalia ровным счетом ничего не изменилось.

Как пояснило руководство новой компании, трансформация стала результатом "системной операции": терпевшая большие убытки авиакомпания прошла полную реструктуризацию во избежание процесса банкротства. Процесс готовился на протяжении последних нескольких лет, когда Alitalia находилась в режиме чрезвычайного управления, получая господдержку. Формально Alitalia перестала быть национальным перевозчиком в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways ("Иттихад эйруэйз") из ОАЭ. Однако привлечение инвесторов не привело к выходу из кризиса. Сейчас новая компания вновь национализирована и контролируется министерством экономики и финансов.

Ita Airways намного меньше, чем Alitalia, она сохранила лишь чуть более трети ее воздушного флота и около четверти сотрудников. В столичном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в пятницу продолжаются протесты работников Alitalia в знак протеста против неминуемых увольнений.