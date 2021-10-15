Вице-премьеры Армении и России обсудили возможности создания энергокоридора "Север - Юг"

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Сурен Папикян на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком обсудил возможности реализации инициативы "Энергетический коридор "Север - Юг" (Армения - Иран - Грузия - Россия). Встреча прошла в рамках Российской экономической недели, сообщает в пятницу пресс-служба армянского вице-премьера.

"В рамках конференции "Российская энергетическая неделя" вице-премьер Армении Сурен Папикян встретился с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны подробно обсудили текущие вопросы газовой и энергетической программы двух стран, а также перспективы углубления регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики. В частности, были упомянуты возможности реализации инициативы "Энергетический коридор "Север - Юг" (Армения - Иран - Грузия - Россия)", - сообщает офис вице-премьера.

Сурен Папикян встретился также с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области атомной энергетики, продления срока эксплуатации действующего энергоблока Армянской АЭС, а также вопросы, связанные со строительством нового атомного энергоблока в Армении.