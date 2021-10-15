Число заявок на реструктуризацию от малого бизнеса в государственных МФО снизилось на 83%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число заявок на реструктуризацию займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) государственными микрофинансовыми организациями (МФО), в I полугодии снизилось на 83% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что можно рассматривать как индикатор восстановления экономического состояния заемщиков. В частных МФО количество заявок осталось примерно на том же уровне, говорится в материале "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2021 года", подготовленном ЦБ РФ.

Так, количество заявок на реструктуризацию за I полугодие не превысило 1,5 тыс. как в государственных, так и в частных МФО.

При этом и государственные, и коммерческие МФО выдавали большинство займов на развитие предприятий. В первом полугодии 2021 года коммерческие МФО выдали 98% займов малому и среднему бизнесу на развитие предприятия, а не на поддержание деятельности в кризисный период. Государственные МФО также большинство займов выдали на развитие деятельности (89%).

Портфель микрозаймов МСП за последний год вырос на 37%, до 63,4 млрд рублей. При этом в регуляторе отметили, что портфель микрозаймов в сегменте малого бизнеса продолжает расти без потери качества на конец первого полугодия 2021 года просроченная задолженность по займам МСП осталась на уровне предыдущего квартала в 6,1% от всего портфеля. Доля одобряемых заявок малого бизнеса на займы в государственных МФО значительно выше (69%), чем в коммерческих (28%).

Доля МФО с государственным участием в портфеле займов МСП составляет около 90%.

Около 80% заемщиков МФО являются микропредприятия.