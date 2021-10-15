РФПИ ожидает визита EMA в Россию осенью для завершения проверки по "Спутник V"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает визита экспертов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) этой осенью для завершения проверки в рамках одобрения вакцины "Спутник V". Об этом он сообщил в интервью о журналу Fortune.

"Мы считаем, что команда EMA очень профессиональна. Они посмотрели данные клинических испытаний нашей вакцины и не высказали никаких критических замечаний. Мы видим комментарии от некоторых политиков, которые говорят, что в Европе не должно быть российских вакцин, но мы не видим этого от EMA. Мы ожидаем, что они вернутся осенью и завершат проверку", - сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что разные производители вакцин от коронавируса сталкиваются с разными препятствиями на разных рынках. "Например, AstraZeneca по-прежнему запрещена в США, хотя она разрешена в Европейском союзе и других странах", - отметил он.

Ситуация с EMA

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.