Россия сохранила третью позицию в списке крупнейших экспортеров ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Стоимостной объем российского товарного экспорта в страны Евросоюза с января по август 2021 года составил €94,6 млрд, позволив РФ занять третье место в перечне крупнейших стран - экспортеров ЕС, как и за первые шесть месяцев этого года. Соответствующие данные в пятницу опубликовало европейское статистическое агентство Евростат .

С января по август этого года объем российского экспорта увеличился на 48,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (€63,6 млрд). Кроме России в первую тройку экспортеров в страны ЕС вошли Китай и США с €285,9 и €145,8 млрд соответственно.

Объем экспорта товаров из государств Евросоюза в РФ за первые восемь месяцев этого года также вырос, но только на 13,6% - с €50,7 млрд до €57,6 млрд. Крупнейшими импортерами продукции из ЕС стали США (€255,8 млрд за январь - август 2021), Великобритания (€181,9 млрд), Китай (€147,2 млрд) и Швейцария (€101,9 млрд).

Общий стоимостной объем товарного экспорта стран ЕС в государства за его пределами с января по август составил €1,4 трлн. Это на 13,8% больше, чем за первые восемь месяцев 2020 года (€1,23 трлн). Объем импорта в страны Евросоюза вырос на 16,7% - с €1,12 трлн до €1,31 трлн.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве. Брюссель также ввел запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморозил их активы. Кроме этого, были установлены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.