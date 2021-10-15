Россельхознадзор обратился к главе Самарской области с просьбой искоренить АЧС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/ Россельхознадзор обратился с письмом к губернатору Самарской области с просьбой искоренить на территории региона африканскую чуму свиней, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Россельхознадзнадзор направил письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, в котором выразил крайнюю обеспокоенность продолжающимся распространением африканской чумы свиней в регионе и неэффективной работой департамента ветеринарии в борьбе с опасным вирусом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе в 2020 году обнаружили рекордные для России 62 очага и 18 инфицированных объектов среди домашних свиней, а также пять очагов и 61 инфицированный объект среди диких кабанов. Однако неоднократные обращения в адрес департамента ветеринарии Самарской области к решению проблемы не привели, вирус не купировали, и в 2021 году уже выявили пять очагов и три инфицированных объекта среди домашних свиней и пять инфицированных объектов среди диких кабанов, добавляется в сообщении.

Россельхознадзор в марте 2021 года проверял работу самарского департамента ветеринарии в части установления и отмены карантина по АЧС. В результате нашли грубые, системные нарушения, способствующие распространению этого опасного заболевания, поясняется в документе. "В этой связи Россельхознадзор был вынужден обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и обязать департамент ветеринарии не допускать указанных нарушений, принять срочные исчерпывающие меры для борьбы с АЧС и предотвращения распространения заболевания в регионе", - добавили в ведомстве.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первую вспышку АЧС зарегистрировали в 2007 году. По оценке Минсельхоза России, прямой экономический ущерб от уничтожения зараженных АЧС животных в 2020 году превысил 3 млрд рублей. Всего же зафиксировали более 400 случаев заражения в дикой среде и среди домашних свиней.