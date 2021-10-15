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На реконструкцию самого крупного оросительного канала Дагестана привлекут 10,5 млрд рублей

Канал им. Октябрьской революции является самой крупной оросительной системой республики

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана подали заявку на привлечение инфраструктурного кредита в сумме 10,5 млрд рублей для реконструкции канала им. Октябрьской революции (КОР), который является самой крупной оросительной системой республики, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона по итогам выездного заседания комитетов Совета Федерации в Махачкале.

"По реконструкции КОРа принято решение снять проблему путем строительства нового водопровода Чиркей - Махачкала - Каспийск - Избербаш и с последующим продолжением на юг. Источником финансирования строительства определен инфраструктурный кредит в размере 10,5 млрд рублей. Заявка представлена в Минстрой России", - говорится в сообщении.

Канал имени Октябрьской революции был построен в Дагестане в первые годы советской власти. Оросительно-обводнительный канал предназначен для водообеспечения засушливых и маловодных районов Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории Дагестана, а также городов Махачкала, Каспийск и Избербаш. Его последняя масштабная реконструкция проводилась в 1974-1981-х годах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Ранее сообщалось, что заявки на получение кредитов подали 83 региона.

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