Трутнев заявил, что около 11 трлн инвестиций привлекут в экономику ДФО к 2030 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инструменты государственной поддержки позволят привлечь в экономику Дальнего Востока порядка 11 трлн рублей к 2030 году, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сегодня на Дальний Восток через инструменты господдержки пришло 2 трлн рублей инвестиций, к 2030 году будет уже 11 трлн рублей, создано более 80 тыс. рабочих мест", - сказал он на стратегической сессии по обеспечению роста населения региона.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в рамках этой работы в округе уже построили свыше 400 предприятий. Но будущее региона - это люди, подчеркнул он. "И перед нами действительно стоит серьезная задача не только сохранить [количество жителей], но и добиться увеличения численности жителей Дальнего Востока", - сказал Трутнев.