Индекс мировой энергетической трилеммы планируют распространить на города

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мировой энергетический совет (МИРЭС) вместе с Россией обсуждает создание рейтинга городов на основе индекса мировой энергетической трилеммы, сообщил ТАСС директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Алексей Господарев в ходе Российской энергетической недели.

Индекс мировой энергетической трилеммы (World Energy Trilemma Index) с 2010 года ежегодно публикует МИРЭС, он формируется на основе открытых глобальных и страновых данных - отчетов Международного энергетического агентства (МЭА) и Всемирного банка, а также другой информации.

"Планируем вместе с Мировым энергетическим советом разработать индекс трилеммы на уровне городов, но здесь сложно говорить по срокам, потому что сейчас еще идет процедура обсуждения. Сейчас происходит оценка на макроуровне - на уровне стран, а [мы хотим] сделать аналогичный индекс на уровне городов, насколько политика городов с точки зрения энергетики хорошая, правильная, отвечает подходам и стандартам, которые сейчас разделяют в глобальном мире. Это один из таких элементов, над которым сейчас активно ведется работа", - пояснил Господарев.

Согласно информации на сайте Минэнерго, Россия за три года поднялась в рейтинге на 30 позиций и сейчас занимает 29 строчку. По словам директора департамента международного сотрудничества, в следующем году РФ может подняться еще на несколько позиций вверх.

"Здесь именно оценка энергетической политики, причем эта оценка проводится по трем аспектам - доступность, безопасность и экологичность <…> У нас достаточно плохие показатели по экологической составляющей, но с учетом планов по принятию мер, дорожные карты, думаю, мы можем существенно приподняться, и плюс по показателю доступности. Здесь, конечно, нам поможет программа по газификации, которая является уникальной вообще для всего мира", - пояснил Господарев.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум включает более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершает программу форума 15 октября молодежный день.