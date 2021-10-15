Оверчук заявил, что Россия подняла вопрос о рейтинге Doing Business на сессии МВФ и ВБ

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вопрос о рейтинге Всемирного банка (ВБ) Doing Business обсуждался в ходе осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ. Как заявил в пятницу журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам визита в Вашингтон, по мнению Москвы, инструмент подобного рода необходим.

"Мы коснулись вопроса Doing Business. Как вы знаете, этот рейтинг выпускался почти 20 лет, и недавно банк принял решение прекратить выпускать этот рейтинг. Конечно же, мы оцениваем общую положительную роль этого рейтинга, его положительное влияние на улучшение делового климата в мире и в нашей стране в частности", - сказал Оверчук.

"На самом деле мы обменялись мнениями относительно того, что, конечно же, необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды", - добавил российский вице-премьер.