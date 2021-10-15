Вучич заявил, что Сербия намерена предложить Будапешту свое участие в проекте АЭС "Пакш-2"

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Сербия рассматривает возможность присоединиться к проекту АЭС "Пакш-2" в объеме 5-10%. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в эфире канал Prva.

"Попытаемся поговорить с венграми, он сейчас строят с русскими АЭС "Пакш". Я предложу Виктору [Орбану], что мы будем участвовать в этом с 5 или 10%, это между €500 млн и €1 млрд, чтобы мы могли использовать часть этой электроэнергии", - заявил Вучич.

Как ранее заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия ожидает, что два новых энергоблока на АЭС "Пакш" будут запущены в эксплуатацию уже в 2028-2029 годах.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№5 и №6) с реакторами ВВЭР-1200.