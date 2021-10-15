Выплаты в США хакерам-вымогателям в 2021 году составили по меньшей мере $590 млн

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили за первые шесть месяцев 2021 года $590 млн, что выше показателей за весь 2020 год. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе, составленном Министерством финансов США.

Ведомство отмечает, что документ был подготовлен "в ответ на увеличение числа и серьезности атак с использованием вирусов-вымогателей на критически важную инфраструктуру США начиная с конца 2020 года". Как подчеркивают в Минфине, "вирусы-вымогатели становятся все большей угрозой финансовому сектору США, бизнесу и общественности".

По данным министерства, выплаты хакерам-вымогателям, о которых были проинформированы американские власти, "за первые шесть месяцев 2021 года составили $590 млн, что превышает сумму, о которой сообщалось за весь 2020 год ($416 млн)".

Ранее на этой неделе США организовали многостороннюю виртуальную встречу по вопросам борьбы с киберпреступностью, в которой приняли участие представители еще 30 стран, а также Европейского союза. Участвовавшие государства согласились предпринять совместные шаги для пресечения деятельности киберпреступников с их территории, а также убеждать остальные страны принимать аналогичные меры. Россию на эту онлайн-встречу не приглашали, однако в вашингтонской администрации допустили, что это могут сделать в будущем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия готова к диалогу по кибербезопасности, а вопросы о том, почему Вашингтон решил не приглашать Москву на соответствующий саммит, нужно адресовать США.