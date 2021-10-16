Управляющий директор ВБ назвал превосходными переговоры с Оверчуком

"Превосходные переговоры с Алексеем Оверчуком. <...> Приятно было встретиться с вами лично", - написал в пятницу у себя в Twitter фон Тротсенбург. По его словам, в ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся "программы обмена знаниями, изменения климата и новых докладов Группы Всемирного банка о климате и развитии стран (Country Climate and Development Reports, CCDR)".

Вице-премьер РФ прибыл в США в среду. В Вашингтоне он возглавлял российскую делегацию на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.