Объем экспорта светового оборудования Москвы вырос почти в два раза за последние два года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспорт московского светового оборудования за семь месяцев 2021 года достиг $53,58 млн, что почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние два года столичным экспортерам удалось увеличить объем поставок электроосветительного оборудования почти в два раза - с 28,29 млн долларов в январе - июле 2019 года до 53,58 млн долларов за аналогичный период этого года. На долю Москвы сегодня приходится 37,6% отечественного экспорта, тогда как по итогам января - июля прошлого года эта доля составляла около 22%. Такой рост позволил закрепить за столицей звание главного региона - экспортера этого вида продукции", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что за семь месяцев этого года московские компании экспортировали на 84% больше продукции, чем за аналогичный период 2020 года, и на 89,4% больше, чем в январе - июле 2019 года.

Столичное световое оборудование на сегодняшний день экспортируется в 81 страну. Среди главных покупателей - Казахстан, Белоруссия, Ирландия, Германия, Болгария, Корея и Китай. Новым торговым партнером в этом году стали Филиппины.

"Азиатское направление экспорта этой категории товаров демонстрирует наибольший рост и перспективу. Особенно стоит обратить внимание на динамику увеличения поставок в Корею и Китай. Если в январе - июле 2019 года совокупный экспорт в эти две страны составлял 1 млн долларов (0,7 млн в Корею и 0,3 млн в Китай), то в 2021 году он составил 6,67 млн долларов, показав почти семикратный рост. Экспорт в Корею при этом составил 3,45 млн долларов, а в Китай - 3,22 млн долларов США", - уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в материале.