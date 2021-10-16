"Технополис Москва" вошел в мировой рейтинг особых экономических зон

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" победила в номинации мирового рейтинга Global Free Zones of the Year за развитие медицинских технологий для борьбы с COVID-19. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" вошла в мировой рейтинг Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine, победив в отраслевой номинации "Развитие медицинских технологий и фармацевтических препаратов, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

В этом году по разным номинациям анализировались 70 особых экономических зон из разных стран, 27 из них вышли в лидеры.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, 20 резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" производят лекарства и медицинское оборудование. "В 2020 году эти предприятия вложили свыше 5 млрд рублей и обеспечили более 50% всего объема инвестиций в ОЭЗ. За первое полугодие 2021 года на их долю пришлось уже больше 80% вложений - 10 млрд рублей", - уточнил он.

Победителями в разных номинациях Global Free Zones of the Year в этом году также стали еще три особые экономические зоны России - "Калининград", "Иннополис" и "Дубна".

Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров. Сегодня там работают около 200 высокотехнологичных компаний, 88 из них имеют статус резидента.