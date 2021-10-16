Эксперт считает, что в Арктике необходимо уйти от дизельной генерации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Оптимальные решения по использованию комбинированной генерации и накоплению энергии в Арктической зоне РФ, позволяющие уйти от дизельной генерации и сократить углеродный след, необходимо выработать, поскольку на данный момент их нет. Такое мнение высказал ТАСС в субботу замгендиректора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Дизельная генерация вредно сказывается на состоянии окружающей среды и увеличивает углеродный след - как производимой продукцией, так и оказываемыми услугами, в том числе и жилищно-коммунальными. Конечно, выходом из такой ситуации может послужить комбинированная генерация с использованием энергии ветра, солнца, дизельного топлива и аккумулирования и накопления энергии. Однако для Арктики пока нет оптимальных решений для такой смешанной генерации, и их предстоит выработать", - сказал он.

Воротников добавил, что поэтому использование атомных станций малой мощности (АСММ) позволит устойчиво обеспечивать энергией производственные и инфраструктурные объекты в Арктике. По его словам, использование атомной генерации не окажет влияние на углеродный след, а также позволит привлекать "зеленое" финансирование для реализации таких проектов.

"Все эти возможности делают такой проект тиражируемым, и многие регионы, и страны, по моему мнению, решат его использовать. Возможным преимуществом проекта должно стать его крупноблочное модульное исполнение, что позволит сократить расходы на транспортировку и сборку в суровых арктических условиях. То есть реально АСММ будет изготавливаться в заводских условиях и поставляться практически готовая к эксплуатации, поэтому такая модель позволит реализовать разные формы взаимодействия государства и бизнеса при организации и финансировании проекта, включая контракт жизненного цикла, либо используя схему Build-Own-Operate (строю - владею - обслуживаю - прим. ТАСС). Причем, возможно использовать как сухопутный, так и "плавающий" вариант АСММ", - пояснил эксперт.

О проекте АСММ в Якутии и ESG-финансировании

В начале октября стало известно, что компания "Белое золото" - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и полиметаллического холдинга "Селигдар" - стала победителем аукциона на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Одним из спецусловий аукциона прописано использование электроэнергии атомной генерации не менее 35 МВт, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

Месторождение Кючус расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Республики Саха (Якутия). Запасы золота на участке составляют 175,3 тонны, а ресурсный потенциал оценивается в более чем 250 тонн.

ESG - параметры, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития: вопросы защиты окружающей среды (Environmental), социальной сферы (Social) и стандартов корпоративного управления (Governance).

ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.