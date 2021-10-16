Переработчики молока в Карелии обсудят изменения условий поставок сырья

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Представители крупнейших в Карелии молокоперерабатывающих предприятий - Олонецкого молочного комбината (ОМК) и АО "Славмо" - договорились обсудить изменения условий договоров поставок сырья с двух государственных совхозов - "Мегреги" и "Ильинское". Об этом сообщил журналистам в субботу министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Республиканские производители молока в октябре заявили о необходимости пересмотра закупочных цен в связи с удорожанием кормов и топлива, после чего, получив отказ от партнеров-переработчиков, начали продавать сырье в Вологодскую область. В результате "Славмо" и ОМК, которые представляют два из четырех крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона, заявили об угрозе сокращения штата сотрудников и рисках перебоев с производством.

"Мы попросили, чтобы формат переговоров был не длительным во времени. В зависимости от того, насколько оперативно стороны придут к согласованию ценовых позиций, в какой мере наше предложение по корректировке соглашения будет принято, мы проведем еще одну встречу, в рамках которой уже придем к более конкретному пониманию вопроса", - сказал глава карельского Минсельхоза по итогам закрытых переговоров со сторонами конфликта.

По словам Лабинова, который также занимает должность председателя совета директоров мегрегского и ильинского совхозов, в своем предложении производители молока выставили новые условия формирования закупочных цен, в том числе за счет возможности корректировки с учетом инфляции и выделения в отдельный сорт ильинского молока повышенного качества. Его переработчикам предложат покупать по 40 рублей за литр.

"Себестоимость с учетом роста [цен] концентрированных кормов, товароматериальных ценностей, при условии, что оплата труда на предприятии у нас два года не повышалась, составляет примерно 38 рублей. Сейчас мы продаем молоко по 36,4 рубля", - рассказала генеральный директор племсовхоза "Ильинское" Антонина Жеребцова.

Позиция переработчиков

Как рассказал исполнительный директор АО "Славмо" Анатолий Булдаков, сейчас предприятие работает с "Ильинским", договорившись о цене в 37,48 рубля за литр. В то же время на предприятие полностью прекратились поставки сырья из Мегреги, что составляет 30-процентную долю всей переработки. На ОМК в результате сокращения поставок молока из "Ильинского" объем переработки снизился примерно на 100 тонн - до 180 тонн молока.

"Мы в обязательном порядке должны выполнить обязательства по муниципальным контрактам - по обеспечению молочными продуктами детских садов Карелии. <...> Эту работу мы сейчас ведем, она не срывается. Второй момент, с учетом того, что у нас есть договорные отношения с федеральными [торговыми] сетями, мы направляем нашу продукцию именно в федеральные сети, чтобы снизить тот возможный негативный эффект по невыполнению заявок", - ответил представитель "Славмо" на вопрос, скажется ли сложившийся кризис на потребителях.

АО "Славмо" и Олонецкий молочный комбинат - одни из крупнейших переработчиков в республике. Всего, по данным регионального Минсельхоза, на долю местных производителей приходится до 40% регионального рынка молочной продукции.