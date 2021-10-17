Порядка 25 тыс. человек воспользовались за один день системой Face Pay в метро Москвы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двадцать пять тысяч пассажиров московского метрополитена воспользовались новой технологией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay за один день, сообщается в воскресенье на официальной странице столичного департамента транспорта в Twitter.

"Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису бесконтактной оплаты присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро", - говорится в сообщении.

В топ-5 станций, где по Face Pay проходили больше всего людей, вошли "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".

Ранее сообщалось, что для того чтобы воспользоваться новой технологией оплаты в метро, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать банковскую карту, транспортную карту "Тройку" и загрузить свою фотографию. Во время регистрации в сервисе фотография лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, створки турникета открываются.

Турникеты с функцией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay 15 октября заработали на каждой станции Московского метрополитена.