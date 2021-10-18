СП указала на риски снижения качества медицинской помощи из-за отсутствия контроля ФОМС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) не осуществлял контроль за оказанием медицинской помощи в 2021 году, это создает риски снижения ее качества в дальнейшем - такое заключение дала Счетная палата на проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О бюджете ФОМС на период 2022-2024 годов".

"В ходе контрольного мероприятия установлено, что фондом полномочия по проведению контроля сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями в истекшем периоде 2021 года не исполнялись, что создает риски несвоевременного оказания медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, а также риски оказания медицинской помощи ненадлежащего качества", - говорится в документе.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на 2022-2024 годы. Общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год - 2,925 трлн, на 2024 год - 3,086 трлн. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год - 2,951 трлн, на 2024 год - 3,12 трлн.

Государственная информационная система ОМС

Также Счетная палата указала, что ФОМС может не завершить в срок модернизацию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС).

"В ходе контрольного мероприятия установлены риски недостижения фондом сроков завершения модернизации ГИС ОМС, установленных Общенациональным планом действий", - отмечается в документе.

Согласно оценке ведомства, общая сумма расходных обязательств, законтрактованных фондом в 2021 году, составила 846,23 млн рублей. А по состоянию на 23 сентября 2021 года, заключенные в 2021 году контракты исполнены на 34,2%.

15 июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила работы ГИС ОМС. Уточнялось, что система предназначена для учета сведений, контроля за оперативностью и качеством оказания медпомощи, а также ведения ведомственной отчетности.

В состав системы войдет единый регистр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к цифровому полису ОМС.

Система вводится поэтапно, полностью заработает к 2022 году.