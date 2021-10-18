СП заявила, что отсутствие инвестиций из ФНБ может привести к снижению темпов роста ВВП

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Отсутствие инвестиций из ликвидной части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающей 7% ВВП в 2022 году, может привести к снижению темпов роста ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты (СП).

"Условием реализации базового варианта является инвестирование ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП уже в 2022 году. При этом откладывание инвестирования средств ФНБ на более поздний срок приведет к более низким темпам роста ВВП, как это прогнозируется в консервативном варианте [прогноза социально-экономического развития]", - отмечает Счетная палата.

По данным ведомства, в среднесрочном прогнозе отсутствует информация о том, каким образом, на какие проекты и в каких объемах будут направлены средства ФНБ. Кроме того, в среднесрочном прогнозе не приводится информация о механизме привлечения как внутренних инвестиционных ресурсов, так и иностранных инвестиций.