{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СП заявила, что отсутствие инвестиций из ФНБ может привести к снижению темпов роста ВВП

Условием реализации базового варианта является инвестирование ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП уже в 2022 году, отмечает Счетная палата

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Отсутствие инвестиций из ликвидной части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающей 7% ВВП в 2022 году, может привести к снижению темпов роста ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты (СП).

"Условием реализации базового варианта является инвестирование ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП уже в 2022 году. При этом откладывание инвестирования средств ФНБ на более поздний срок приведет к более низким темпам роста ВВП, как это прогнозируется в консервативном варианте [прогноза социально-экономического развития]", - отмечает Счетная палата.

По данным ведомства, в среднесрочном прогнозе отсутствует информация о том, каким образом, на какие проекты и в каких объемах будут направлены средства ФНБ. Кроме того, в среднесрочном прогнозе не приводится информация о механизме привлечения как внутренних инвестиционных ресурсов, так и иностранных инвестиций.

Теги
Россия
Мировые цены на нефть
СП заявила, что на цены на нефть до 2024 года будет влиять избыток предложения
При этом, по данным ведомства, к середине 2021 года были исчерпаны накопившиеся в предыдущие периоды запасы нефти, что может отложить падение нефтяных цен вследствие перенасыщения рынка
Читать полностью