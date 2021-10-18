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СП предлагает вернуть расчет целевого варианта прогноза социально-экономического развития

Также, по мнению ведомства, отдельные показатели среднесрочного прогноза не синхронизированы с основными документами стратегического планирования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Счетная палата считает целесообразным вернуться к расчету целевого варианта прогноза социально-экономического развития, разработанного Минэкономразвития РФ, который предполагает достижение национальных целей. Об этом говорится в материалах ведомства.

"По мнению Счетной палаты, целесообразно вернуться к расчету целевого варианта, упраздненного в 2019 году и предполагающего достижение национальных целей. Это потребует соответствующей корректировки порядка разработки прогноза", - отмечает Счетная палата.

Также, по мнению ведомства, отдельные показатели среднесрочного прогноза не синхронизированы с основными документами стратегического планирования РФ, а сам прогноз социально-экономического развития не содержит таких важных показателей, как уровень бедности и реальный размер пенсии.

В настоящее время прогноз социально-экономического развития сформирован в двух вариантах - базовом и консервативном. В базовом варианте содержатся основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий, а консервативный вариант разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

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