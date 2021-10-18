"Известия": банки начнут подключать карты "Мир" к Google Pay с 26 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты "Мир" к платежной системе Google Pay. Об этом в понедельник пишет газета " Известия " со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы.

По данным издания, данную интеграцию намерены поддержать в ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, "Ренессанс кредите", "Хоум кредите" и Почта Банке. Сроки подключения технологии в банках будут различаться согласно их индивидуальным планам.

"Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков", - рассказал "Известиям" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс кредит" Петр Карпов.

15 декабря 2015 года Банк России и АО "Национальная система платежных карт" объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир". Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. С 2018 г. на карты "Мир" были переведены все зарплаты бюджетников. Кроме того, выплаты, установленные в соответствии с законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", а также ряд других пособий с 1 октября 2021 зачисляются только на карту "Мир". Обладатели карт "Мир" пользуются различными преимуществами, в том числе кешбэком, скидками на проезд в общественном транспорте. Карты могут работать и с системами лояльности отдельных банков (например "СберСпасибо").

За рубежом карту "Мир" впервые начали обслуживать в Белоруссии в октябре 2018 года. Ряд операций по картам "Мир" доступен также в Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции, Южной Осетии.