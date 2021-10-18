Власти Чукотки направят 6 млн рублей бизнесу на компенсацию расходов на северный завоз

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Чукотки направят из окружного бюджета порядка 6 млн рублей на компенсацию расходов по кредитам предпринимателям, осуществляющим северный завоз продуктов питания и других товаров на полуостров в период навигации, сообщила ТАСС помощник руководителя Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Мария Ткаченко.

"Субсидия по северному завозу предоставляется индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат по уплате процентов, начисленных по кредитному договору или договору микрозайма. При этом объем продовольственных или фармацевтических товаров, приобретенных за счет кредитных средств, должен составлять не менее 51% от всего объема. Общий размер финансирования по этому направлению из окружного бюджета - 6 млн рублей", - сказала Ткаченко.

Она добавила, что эта мера поддержки действует в регионе с 2015 года. В 2020 году ею воспользовались 11 предпринимателей, в общей сложности они получили порядка 6,2 млн рублей.

Чукотский АО - один из самых удаленных и труднодоступных регионов России: в округе нет железнодорожных путей и большинство грузов, кроме скоропортящейся продукции, доставляется в регион морским транспортом во время летней навигации.