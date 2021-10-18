В метрополитене Вашингтона из-за выяснения причин ЧП приостановят эксплуатацию 60% вагонов

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация метрополитена Вашингтона в понедельник приостановит эксплуатацию примерно 60% вагонов в связи с тем, что власти выясняют обстоятельства, при которых 12 октября сошел с рельсов поезд. Об этом сообщили в воскресенье в Twitter подземки.

Представители метрополитена уточнили, что "выводят из эксплуатации все вагоны серии 7000, на которые приходится около 60% его парка подвижного состава". "Без этих вагонов в метрополитене завтра [в понедельник] будут в эксплуатации около 40 поездов", - отмечается в сообщении. Это позволит обеспечить лишь "базовое обслуживание" на всех линиях. Поезда будут отправлять в среднем лишь "раз в 30 минут".

Транспортное управление Вашингтона сообщило 12 октября, что один из поездов сошел с рельсов. Никто из 187 пассажиров не пострадал.