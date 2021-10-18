Темпы роста ВВП Китая с начала 2021 года составили 9,8%

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста Китая в январе-сентябре текущего года составили 9,8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

"Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первых трех кварталов 2021 года составил 82,313 трлн юаней (около $12,8 трлн по текущему курсу), увеличившись на 9,8% в годовом выражении. <...> В частности, в первом квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%, в третьем квартале темпы роста достигли 4,9%", - говорится в докладе.

По данным из опубликованного документа, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 7,4%, до 5,143 трлн юаней (около $799,84 млрд), промышленность - на 10,6%, до 32,094 трлн юаней ($4,99 трлн), сфера услуг - на 9,5%, до 45,076 трлн юаней ($7,01 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2018 году они составили 6,6%, в 2019 году - 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%.

Промышленность

Промышленное производство в Китае за первые три квартала текущего года увеличилось в годовом исчислении на 11,8%.

"По итогам первых трех кварталов текущего года промышленное производство в Китае выросло на 11,8%", - сказано в докладе.

При этом в сентябре показатель составил 3,1%. По итогам первого полугодия он достиг отметки 15,9%.

До пандемии темпы роста промпроизводства в КНР постепенно снижались. В 2018 году показатель составил 6,2%, в 2019-м - 5,7%, а в прошлом году упал до 2,8%.

Розничные продажи

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые три квартала текущего года составил 31,805 трлн юаней (около $4,95 трлн по текущему курсу), увеличившись на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В документе сказано, что по итогам января - сентября объем розничных продаж в городских районах вырос на 16,5% в годовом исчислении, до 27,588 трлн юаней (около $4,29 трлн). В сельской местности показатель составил 4,216 трлн юаней (около $655,67 млрд), что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре объем розничных продаж вырос на 4,4%, до 3,683 трлн юаней (около $572,78 млрд).

В докладе отмечается, что с января по сентябрь в Китае наблюдался значительный рост объемов реализации товаров через интернет - на 18,5%, до 9,187 трлн юаней (около $1,43 трлн).

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая. По итогам 2020 года объем розничных продаж потребительских товаров в КНР составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом исчислении.

Финансирование

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, за первые три квартала текущего года выросли в годовом исчислении на 7,3%, до 39,782 трлн юаней (порядка $6,19 трлн).

"За первые три квартала текущего года инвестиции в основные фонды Китая составили 39,782 трлн юаней, что на 7,3% больше в годовом исчислении", - говорится в документе.

По итогам января-сентября инвестиции в добывающие отрасли Китая выросли на 14%. Приток капитала в сектор промышленного производства за указанный период вырос на 12,2%. Инвестиции в сферу услуг выросли в годовом выражении на 5%.

Как следует из доклада, наиболее быстрыми темпами росли инвестиции в высокотехнологический сектор (18,7%), в частности в производство компьютеров и офисной техники - на 40,8%, а также в производство космических аппаратов и оборудования - на 38,5%. Инвестиции в услуги в области электронной коммерции увеличились на 43,8%, вложения в сектор здравоохранения выросли на 31,4%.

По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды Китая, исключая сельское хозяйство, выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).

Рабочие места

Власти Китая в январе-сентябре текущего года создали 10,45 млн новых рабочих мест, что составляет 95% от целевого показателя на этот год.

Как следует из доклада, доля безработных среди городского населения Китая в сентябре текущего года составила 4,9%, что на 0,2 процентных пункта (п. п.) меньше показателя августа и на 0,5 п. п. ниже данных за аналогичный период прошлого года. При этом уровень безработицы среди граждан в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,6%, доля безработных среди населения в возрасте от 25 до 59 лет достигла 4,2%.

Ранее власти Китая отмечали, что пандемия оказала негативное влияние на рынок труда и ситуацию в сфере занятости. Как отмечается в докладе, в целом ситуация в сфере занятости на данный момент стабильна, уровень безработицы среди городского населения "умеренно снижается".

В 2020 году власти Китая создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%. Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 5,2%.

Инфляция

Индекс потребительских цен в Китае - ключевой показатель уровня инфляции - по итогам первых трех кварталов текущего года составил 0,6%.

Как указывается в документе, в январе-сентябре цены в городах страны выросли на 0,7%, в сельской местности - на 0,4%.

Цены на продовольствие, алкоголь и табак в первом полугодии выросли на 0,5%. При этом стоимость свинины - одного из ключевых элементов потребительской корзины в Китае - сократилась на 28% в годовом выражении. Цены на зерновые выросли на 1%, свежие фрукты подорожали на 2,7%, овощи - на 1,3%.

Услуги в сфере транспорта и связи за первые три квартала подорожали на 3,3%, в области образования, культуры и отдыха - на 1,6%. Цены на услуги в сфере здравоохранения выросли на 0,3%.

Согласно докладу, в сентябре инфляция в Китае составила 0,7%, что на 0,1 п. п. ниже показателя августа.

По итогам 2020 года темпы инфляции в Китае составили 2,5%, что ниже целевого показателя, установленного на прошлый год на уровне 3,5%. В 2021 году власти определили целевой показатель инфляции на уровне 3%.