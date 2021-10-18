Авиакомпания "Аврора" перевезла 28 тыс. пассажиров по субсидируемым маршрутам

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" перевезла 28,5 тыс. пассажиров за два месяца - с начала выполнения рейсов по субсидируемым направлениям. Как сообщила в понедельник пресс-служба аппарата полпреда президента в ДФО, самыми популярными стали маршруты из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань, из Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из Хабаровска в Якутск.

"Единой дальневосточной авиакомпанией с начала выполнения полетов по субсидированным направлениям по 30 сентября 2021 года перевезено 28 510 пассажиров, выполнено 646 рейсов. <…> Из 20 социально значимых маршрутов наиболее востребованными стали рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань, из Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из Хабаровска в Якутск и Кавалерово. Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании "Аврора", был запущен 26 июля 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Новые социально значимые рейсы охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, а также поселки городского типа Кавалерово, Шахтерск и Ноглики. Вопросы повышения транспортной доступности, расширения маршрутной сети перелетов контролируются вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, добавили в пресс-службе.

Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих субъектам округа. Парк "Авроры" насчитывает девять среднемагистральных самолетов Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6.

На регулярной основе выполняются полеты по международным маршрутам - в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Совгавань. Самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.