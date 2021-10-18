Прокат проекторов и спортинвентаря с начала года вырос в три раза

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спрос потребителей на прокат проекторов за январь - сентябрь 2021 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а на инвентарь для зимних видов спорта - в 2,5 раза, детской одежды для девочек - в 2,5 раза. Об этом сообщил ТАСС руководитель категории Lifestyle "Авито" Алексей Козловский.

"Авито" давно стал площадкой не только для покупки вещей, но и местом для шеринга товаров. В январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на аренду проекторов вырос практически в три раза", - сказал он.

Козловский добавил, что количество объявлений о сдаче такой техники напрокат увеличилось на 50%. При этом средняя стоимость аренды устройств для просмотра фильмов снизилась на 28% с прошлого года и составила 6,5 тыс. рублей.

По словам Козловского, сноуборды, лыжи и другое оборудование для зимних видов спорта брали в аренду в 2,5 раза чаще по сравнению с 2020 годом. Отдавать зимнее снаряжение во временное пользование стали на 23% активнее, средняя стоимость аренды таких товаров осталась неизменной с прошлого года и составила 4,7 тыс. рублей.

Не менее востребованной категорией товаров оказалась детская одежда для девочек - предметы детского гардероба брали напрокат в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений о сдаче вещей в аренду увеличилось на 25% с 2020 года, а средняя стоимость такой услуги составила 600 рублей, что на 20% дороже, чем в прошлом году. Аренда свадебных платьев по сравнению с 2020 годом стала востребованнее на 24%, а объявлений с таким предложением стало на 3% больше. Средняя стоимость аренды праздничного образа увеличилась на 8% с 2020 года, до 7 тыс. рублей, добавил он.

Еще одной популярной категорией в целом по России стала различная техника для дома. По сравнению с прошлым годом товары для домашнего обихода брали в аренду на 90% чаще, а сдавать напрокат такие предметы стали на 40% активнее. Арендовать необходимый товар из категории можно в среднем за 1,8 тыс. рублей - на 9% дороже, чем в прошлом году, заключил собеседник агентства.