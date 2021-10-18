Исследование: средняя ставка кредитования МСП в России за последний год составила 11,6%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средняя ставка, по которой российские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) привлекали банковские кредиты за последние 12 месяцев, составила 11,6%. Об этом говорится в материалах исследования Промсвязьбанка, проведенного совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research.

Исследование основано на данных опроса владельцев и топ-менеджеров свыше 1,8 тыс. компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов страны.

"Средняя ставка, по которой МСП привлекал банковские кредиты за последние 12 месяцев, составила 11,6%. В том числе ставка по банковским кредитам у микро- и малого бизнеса выше и составляет 13,4% и 11,3%, что связано с более высокими рисками при выдаче кредитов. Для среднего бизнеса ставка по кредитам в среднем составляет 10,2%, при этом почти половина таких предприятий занимают по ставке 7,5-10%", - говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Средняя процентная ставка для МСП по льготным кредитам составила 4,5%.

Наиболее распространенным источником финансирования малого и среднего бизнеса в 2021 году, как указывается в материалах, стали банковские кредиты и лизинг, оказавшись более популярными инструментами финансирования, чем займы у частных лиц.

Источники получения финансирования отличаются в зависимости от размера бизнеса. Так, займы у частных лиц и собственные средства наиболее распространены у микро- и малого бизнеса, в то время как средний бизнес чаще обращается за финансированием в банк или организации, предоставляющие лизинг.