Жители самого северного города России смогут улететь в Москву по специальным тарифам

ТАСС, 18 октября. Жители самого северного города России - Певека на Чукотке - смогут улететь в Москву по льготным тарифам за 9 тыс. рублей, сообщается в понедельник на официальной странице городского округа Певек в Instagram.

"Направление Москва - Певек - Москва включили в перечень субсидируемых правительством РФ. Для льготных категорий граждан авиабилет в одну сторону обойдется в 9 тыс. рублей. В ближайшее время откроются продажи для всех жителей города с постоянной пропиской", - говорится в сообщении.

Воспользоваться предложением могут льготные категории граждан: молодые люди до 22 лет включительно, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие детей-инвалидов, членов многодетных семей. С 20 октября планируют начать продажу билетов по спецтарифам и для остальных жителей Певека, имеющих постоянную регистрацию. Цена билета составит 9 700 рублей.

Весной власти Чукотки просили заказчика рейсов Москва - Певек - Москва организовать дополнительные полеты по этому направлению из-за того, что практически все билеты были распроданы. В начале апреля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал Минтранс России за невыполнение поручения правительства по субсидированию авиаперевозок в Певек.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке в 700 км от Анадыря. В нем живут около 4,5 тыс. человек, наземное сообщение с городом отсутствует.