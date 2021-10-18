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"Северсталь" может выплатить дивиденды за III квартал из расчета 85,93 руб. на акцию

Вопрос о выплате дивидендов рассмотрят на собрании акционеров 3 декабря

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совет директоров горно-металлургической компании "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в III квартале 2021 года из расчета 85,93 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 3 декабря 2021 года. Рекомендуемая дата регистрации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2021 года.

"Северсталь" - вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций.

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