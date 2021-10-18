Резидент "Сколково" стал партнером проекта Face Pay в метро Москвы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково" (в координации с ВЭБ.РФ), компания VisionLabs, стал технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро, в рамках которого с помощью технологий компьютерного зрения пассажиры могут оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц - без использования проездных и банковских карт или мобильного телефона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"Технология VisionLabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор, а система привяжет его к банковской карте. Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру. Процесс распознавания занимает примерно 1-2 секунды, после чего створки турникета откроются, и с карты спишется необходимая сумма. Данный способ оплаты проезда не станет обязательным - другие варианты для оплаты проезда также останутся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подключения сервиса необходимо скачать на телефон мобильное приложение "Метро Москвы" и за несколько часов до поездки пройти небольшую процедуру регистрации - сделать селфи, ввести данные банковской карты со средствами для оплаты проезда и карты "Тройка". Система Face Pay узнает человека даже если его лицо частично закрыто.

Как отметили в "Сколково", использование компьютерного зрения повышает безопасность процесса оплаты. Биометрический идентификатор невозможно потерять или забыть, а значит, исключается возможность его использования третьими лицами. Для защиты от спуфинг-атак помогают алгоритмы Liveness, которые решают задачу верификации живого человека и противодействуют непрограммным атакам в виде масок, изображений или видео на телефоне.

При этом новая система оплаты поможет не только упростить процедуру прохода через турникеты, но и быстрее проходить через турникетные линейки в часы пик, когда количество пассажиров заметно увеличивается. Пассажирам больше не придется искать проездной, тем самым создавая очереди - Face Pay поможет решить эту проблему. В случае возникновения сложностей в работе сервиса пассажиры могут написать официальному чат-боту метрополитена в Telegram.

"Россия обладает выдающимися компетенциями в области информационных технологий. Очень быстро и успешно развиваются направления, связанные с искусственным интеллектом. В частности, команды, которые занимаются машинным зрением, традиционно побеждают в различных международных соревнованиях. VisionLabs по результатам тестов на базе Labeled Faces in the Wild университета Массачусетса входит в тройку лидеров в мире по распознаванию лиц", - сказал старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем, слова которого приводятся в сообщении.