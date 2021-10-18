Власти Приморья планируют газифицировать отопительную систему муниципалитетов в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Приморья планируют перевести на газ отопительную систему ряда муниципалитетов края в 2022 году. На это предусмотрели около одного миллиарда рублей, сообщила в понедельник зампред регионального правительства Елена Пархоменко во время слушаний по проекту регионального бюджета.

"На следующий год предусмотрено порядка одного миллиарда рублей на газификацию муниципалитетов, где есть уже магистральные газопроводы. <…> Это Надеждинский район, где будут газифицированы котельные, параллельно у нас есть инвестор, который заложил у себя средства в бюджете на строительство газовой котельной. Это Уссурийский городской округ, где уже пять котельных переведено на газ. <…> Это Спасский муниципальный район, где в текущем году мы также строим газораспределительные сети для подключения котельных, <…> и Находка, которая потребляет сейчас 70 тыс. тонн мазута, также будет переведена на использование газа", - сказала Пархоменко.

Она отметила, что в планах на следующий год также газификация городов Спасск-Дальний и Большой Камень. "Общая наша цель - максимально, где есть возможность, подключиться к природному газу, использовать это топливо на благо наших жителей", - сказала Пархоменко.

Председатель регионального правительства Вера Щербина разъяснила, что средства на газификацию муниципалитетов выделяется ежегодно и будут заложены в планы бюджетов на 2023 и 2024 годы. Она напомнила, что процент газификации в регионе все еще остается небольшим.

Во время VI Восточного экономического форума (ВЭФ) Щербина и руководители АО "Газпромбанк", ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Востокарктикнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее инвестирование в проекты газификации края в размере 5,5 млрд рублей. Документ предполагает газификацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, строительство межпоселковых и распределительных газопроводов, развитие автономной инфраструктуры для производства сжиженного природного газа.