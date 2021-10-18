"Норникель" до 2030 года проведет модернизацию Курейской ГЭС в Красноярском крае

НОРИЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" до 2030 года проведет модернизацию Курейской ГЭС, одной из самых северных в Красноярском крае, инвестиции составят 10 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-президент по энергетике "Норникеля" Евгений Федоров.

"Ближайшие наши планы - это начало реконструкции Курейской ГЭС, которая будет длиться до 2030 года <...>. Объем инвестиций - порядка 10 млрд рублей. Планируется замена всех гидроагрегатов", - сказал Федоров.

Он напомнил, что ГЭС действующая, поэтому заменять можно будет по одному из пяти гидроагрегатов в год. "С 2023-2024 гг. монтаж новых гидроагрегатов будет начат", - добавил Федоров.

Курейская ГЭС установленной мощностью 600 МВт построена на реке Курейка, правом притоке реки Енисей. Она является второй заполярной гидроэлектростанцией на севере Красноярского края. Пуск первого гидроагрегата был произведен в декабре 1987 года, пятого - в 1994 году. С 2005 года входит в состав АО "Норильско-таймырская энергетическая компания" (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля").