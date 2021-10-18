Чекунков заявил, что на развитие ДФО предусмотрен резерв в размере 57,5 млрд рублей

ТАСС, 18 октября. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг. предусматривает резервные средства в размере 57,5 млрд рублей, которые при успешном выполнении программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" могут быть направлены дополнительно на поддержку населения и обеспечение притока инвестиций в проекты в округе. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Хочу отметить, что в ст. 21 законопроекта предусмотрен резерв на социально-экономическое развитие Дальнего Востока, и он будет направлен на финансовое обеспечение госпрограммы: на 2022 год это 22 млрд 100 млн рублей, на 2023 год - 17 млрд 900 млн рублей, на 2024 год - 17,5 млрд рублей. Указанные ресурсы будут направлены на закрепление населения за счет создания рабочих мест и реализации мер ускоренного социального развития, создание на Дальнем Востоке конкурентоспособных условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы, обеспечение притока инвестиций в проекты, увеличение объема экспортных сделок со странами, в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

По словам Чекункова, на реализацию госпрограммы развития ДФО предусмотрены ассигнования в объеме 34,6 млрд рублей. в 2022 году, 34 млрд - в 2023 году и 31,4 млрд - в 2024 году. При этом объем средств на мероприятия госпрограммы по сравнению с действующим законом о бюджете сокращен более чем на 3 млрд рублей.