Программы РАНХиГС вошли в топ-50 мирового рейтинга лучших бизнес-школ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программы Executive MBA Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России вошли в топ-50 рейтинга по версии международного издания Financial Times, которое оценивает лучшие программы бизнес-школ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Программа Executive MBA Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и совместная российско-бельгийская программа Executive MBA ИБДА и Школы менеджмента Антверпена заняли 44 и 45 места в международном рейтинге газеты Financial Times. За год они поднялись на 8 и 10 позиций соответственно", - говорится в сообщении.

Как отметил ректор вуза Владимир Мау, слова которого приводятся в сообщении, стремительное развитие технологий требует от управленцев и предпринимателей новых знаний, навыков и личных качеств.

"Соответствующие вызовы встают перед всеми бизнес-школами мира. За прошедший год программы Executive MBA Президентской академии не просто удержали позиции, но и укрепили свое положение, поднявшись в самом престижном международном рейтинге на 8 и 10 позиций и войдя в мировой топ-50. Это показывает международную конкурентоспособность бизнес-школы Президентской академии, нашу способность отвечать на самые серьезные вызовы, встающие перед бизнес-образованием", - отметил Мау.

Программа Executive MBA ИБДА РАНХиГС - самая первая программа ЕMBA в России, она существует уже более 20 лет и с момента своего создания ориентирована на объединение самых эффективных отечественных и мировых практик ведения бизнеса. Ее выпускниками являются свыше 1 000 человек - это владельцы бизнесов, руководители и топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, представители государственных органов. Совместная российско-бельгийская программа Executive MBA ИБДА и Школы менеджмента Антверпена также реализуется около 20 лет. Выпускниками программы уже стали свыше 700 человек, занимающих ведущие посты в российских и зарубежных корпорациях.

Президентская академия на сегодняшний день реализует 13 программ МВА, шесть программ Executive MBA и четыре программы DBA мирового уровня. Все они разработаны на базе современных технологий и актуальных трендов менеджмента. Программы академии прошли аккредитацию самых престижных ассоциаций.

О рейтинге

Рейтинг Financial Times - престижный в мире рейтинг для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Он считается главным индикатором качества программ уровня Executive МВА. Программы академии уже во второй раз возглавляет список издания в России и Восточной Европе.